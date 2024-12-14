Євросоюз розглядає можливість санкцій проти понад десятка фізичних осіб та трьох організацій в рамках протидії операціям РФ щодо поширення дезінформації.

Про це пише Bloomberg.

“Запропоновані заходи стосуватимуться кількох офіцерів і груп російської розвідки, а також урядовців і представників медіабізнесу”, — йдеться в повідомленні.

Передбачається, що ці кроки стануть додатковою частиною нового режиму санкцій проти Росії, схваленого на початку нинішнього року, який зосереджується на протидії дезінформації та іншим дестабілізаційним операціям РФ по всьому світу.

За даними агентства, пропонується ввести додаткові обмеження проти Білорусі. Вони охоплюватимуть близько двох десятків осіб, причетних до порушень прав людини й отримання матеріальної вигоди від співпраці з режимом Лукашенка.