Високопосадовці Європейського Союзу та НАТО висловили різку критику щодо переговорів, що відбулися у Стамбулі, підкреслюючи, що президент Росії Володимир Путін не проявляє серйозності у прагненні до миру. Замість того, щоб особисто взяти участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Путін делегував представників з “другорядних” посад.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте охарактеризував це як помилку, наголосивши на необхідності серйозного підходу Путіна до мирного процесу. “Він знає, що відповідальність за подальші дії лежить на ньому”, – зазначив Рютте, висловлюючи підтримку Україні та підкреслюючи важливість ролі США у переговорах.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також відзначив, що події у Стамбулі свідчать про несерйозність Путіна у питанні миру. Він акцентував на важливості досягнення припинення вогню як першого кроку до вирішення конфлікту.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що дії Путіна свідчать про його небажання досягти миру. Вона згадала про відхилення Росією пропозицій щодо припинення вогню та відсутність Путіна на запланованій зустрічі в Туреччині, що, на її думку, чітко демонструє справжні наміри Кремля.

Фон дер Ляєн також повідомила про підготовку нового пакету санкцій проти Росії, до якого увійдуть обмеження на “Північний потік-1” і “Північний потік-2”, санкції проти російського тіньового флоту, зниження стелі цін на нафту та додаткові обмеження для фінансового сектору РФ.

Висока представниця ЄС Кая Каллас додала, що Євросоюз вже ухвалив 17 пакетів санкцій і продовжує посилювати тиск на Росію спільно з США, які також підтримують ці заходи.

Щодо самих переговорів, 16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров та високопосадовці з Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Російську делегацію очолював Володимир Мединський разом із заступниками міністрів та керівниками Генштабу.

Перед цим у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Туреччиною. Президент Зеленський, який 15 травня зустрічався з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”, але, з поваги до США та Туреччини, погодився на переговори.

Раніше Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, проте Кремль підтвердив, що Путін не братиме участі у цих переговорах.