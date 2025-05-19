Європейський Союз і Велика Британія уклали важливу угоду, що стосується оборонної та безпекової співпраці. Цей пакт був підписаний напередодні першого спільного саміту після виходу Великої Британії з ЄС, що знаменує новий етап у відносинах між сторонами. Угода надає британським компаніям можливість брати участь у великих оборонних контрактах Євросоюзу.

За словами одного з європейських чиновників, цей саміт став першим офіційним заходом після Brexit і символізує початок нової ери у співпраці між ЄС та Великою Британією. “Ми відкриваємо нову сторінку і прагнемо до стратегічного партнерства, яке принесе конкретні результати”, – зазначив він.

Угода формалізує співпрацю в таких важливих сферах, як протидія гібридним загрозам, кібербезпека, захист критичної інфраструктури та безпека на морі. Як повідомляє Politico, цей документ також відкриває можливості для Великої Британії брати участь у спільних програмах закупівель ЄС, хоча участь у програмі SAFE на суму 150 млрд євро вимагатиме подальших переговорів.

Крім того, сторони домовилися про угоду щодо прав вилову риби для європейських суден у водах Великої Британії на наступні 12 років, до 2038 року.

Також ЄС і Велика Британія погодилися на подальшу співпрацю в сферах енергетики, імпорту сільськогосподарської продукції, міграції, мобільності та клімату. Зокрема, планується фактичне повернення Великої Британії до єдиного енергетичного ринку ЄС з дотриманням європейських стандартів.

Представник зазначив: “Ми продовжимо спільну роботу для досягнення взаємовигідних результатів у цих сферах”.

Нещодавно посли країн-членів ЄС погодили створення кредитного фонду SAFE (Security Action for Europe) у розмірі 150 млрд євро, який має на меті зміцнення обороноздатності європейського континенту.

Що стосується історії відносин між ЄС та Великою Британією, то 31 грудня 2020 року набрала чинності угода про торгівлю та співробітництво після Brexit, яка регулює, зокрема, перевезення особистих речей. Процес Brexit розпочався після референдуму 23 червня 2016 року, на якому 51,9% громадян висловилися за вихід Великої Британії з ЄС.

24 грудня 2020 року, після тривалих переговорів, Європейська Комісія та Велика Британія узгодили умови майбутньої торговельної співпраці.