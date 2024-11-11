Європейський Союз вже поставив Україні понад 980 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона, а до кінця року планує передати понад 1,5 мільйона боєприпасів.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Ми майже зробили це. Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов’язання досягти цього рівня до весни – і не змогли. Але до кінця року зможемо”, – наголосив Боррель.

Боррель підкреслив, що ЄС також надавав боєприпаси через двосторонні угоди та чеську ініціативу. Це дозволить Україні до кінця року отримати додаткові боєприпаси, а у 2024 році постачання планується на тому ж рівні завдяки нарощуванню виробничих потужностей у Європі.

“Як вийдемо на крейсерську швидкість – зможемо продовжувати й постачати Україні таку ж кількість боєприпасів”, – додав він.

Боррель підкреслив, що проблема раніше полягала у низькій виробничій потужності, а не в наявних запасах. Зараз виробництво збільшене, що гарантує безперебійні постачання.

Це масштабне підвищення виробничих можливостей у Європі забезпечить стабільні поставки артилерійських снарядів Україні й наступного року.