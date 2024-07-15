Про це пише Politico, покликаючись на власні джерела.
Так, Угорщина, яка зараз головує у Раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня. Зазначається, що це може бути чудовою нагодою для прем’єр-міністра країни Віктора Орбана сформувати зовнішньополітичний порядок денний, а для міністра закордонних справ Петра Сіярто — опинитися в центрі уваги.
А втім, після «миротворчої місії» Орбана, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель планує скликати міністрів на Раду міністрів закордонних справ одночасно з самітом, який організовує угорський прем’єр.
Politico, покликаючись на джерела, пише, що якщо таке засідання відбудеться, то очільники МЗС не зможуть поїхати на саміт у Будапешт, а натомість муситимуть їхати до Брюсселя. Один з європейських дипломатів на умовах анонімності розповів виданню, що в такий спосіб ЄС хоче послати чіткий сигнал Угорщині, що вона не говорить від імені Євросоюзу.
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