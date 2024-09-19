Європейський Союз може тимчасово зупинити безвізовий режим для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні кроки грузинської влади та її риторику, спрямовану проти Заходу.

Про це повідомляє Politico.

Як зазначає видання, представник виконавчого органу ЄС підтвердив можливість скасування безвізового режиму для Грузії. За його словами, якщо партія “Грузинська мрія” продовжить рухатися авторитарним шляхом, розглядаються всі варіанти реагування, зокрема можливе тимчасове призупинення візової лібералізації.

“У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації”, — додав він.

За даними Politico, відповідна переоцінка буде проведена у разі розвитку “подій, які становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони.