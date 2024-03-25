Європейський Союз вважає стрілянину в торговому центрі під Москвою "Крокус Сіті Холл" терактом, але "важко уявляє", що на тлі повномасштабної війни можлива антитерористична співпраця з Росією.

Про це на брифінгу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Суспільне.

Стано нагадав, що Євросоюз фактично зупинив будь-яку співпрацю з РФ через її нехтування міжнародним та гуманітарним правом.

“Для нас це був, без сумніву, терористичний акт. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, на повазі до міжнародних правил, тоді ЄС, ймовірно, не сказав би “ні”. Але на цьому етапі ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, я маю на увазі Росію, в незаконну війну, з режимом, який тисне на своє внутрішнє населення низкою заходів. Тому дуже важко уявити, що буде основою співпраці”, — заявив Стано.

Стано зауважив, що в ЄС відкидають російські звинувачення щодо участі України в теракті.

Речник закликав РФ не використовувати теракт як привід до посилення незаконної агресії проти України чи поглиблення внутрішніх репресій у Росії.

Нагадаємо, 22 березня у Підмосковному концертному залі “Крокус Сіті Холл” відбулася стрілянина. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ.