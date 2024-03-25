Про це на брифінгу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Суспільне.
Стано нагадав, що Євросоюз фактично зупинив будь-яку співпрацю з РФ через її нехтування міжнародним та гуманітарним правом.
“Для нас це був, без сумніву, терористичний акт. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, на повазі до міжнародних правил, тоді ЄС, ймовірно, не сказав би “ні”.
Але на цьому етапі ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, я маю на увазі Росію, в незаконну війну, з режимом, який тисне на своє внутрішнє населення низкою заходів. Тому дуже важко уявити, що буде основою співпраці”, — заявив Стано.
Стано зауважив, що в ЄС відкидають російські звинувачення щодо участі України в теракті.
Речник закликав РФ не використовувати теракт як привід до посилення незаконної агресії проти України чи поглиблення внутрішніх репресій у Росії.
Нагадаємо, 22 березня у Підмосковному концертному залі “Крокус Сіті Холл” відбулася стрілянина. Відповідальність за теракт взяли на себе бойовики ІДІЛ.
- Макрон: Причетна до теракту в РФ група намагалась атакувати Францію
- Стрілянина у Московській області є свідомою провокацією Росії, — ГУР.
- Стрілянину в Підмосковʼї організувало угруповання ІДІЛ — ЗМІ.