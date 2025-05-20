20 травня 2025 року Європейський Союз оголосив про розширення санкційних списків, до яких додано 21 особу та шість організацій, що мають відношення до дестабілізації ситуації в ЄС, його країнах-членах та міжнародних партнерах. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Ради ЄС.

Цього разу санкції охоплюють не лише фізичних осіб і компанії, але й активи, а також вводять можливість призупинення ліцензій та блокування мовлення прокремлівських медіа, які негативно впливають на ситуацію в країнах Євросоюзу.

Список осіб під санкціями

Серед осіб, які потрапили під нові санкції, виділяється Віктор Медведчук – колишній український політик і бізнесмен, близький до Путіна, відомий своєю проросійською пропагандою через медіа та платформу “Інша Україна”. Його соратники, Артем Марчевський і Олег Волошин, також контролювали медіа, що поширювали кремлівські наративи.

Проросійські меседжі також розповсюджували блогери, такі як Томас Репер з Німеччини та Аліна Ліпп з Росії. Під санкції потрапили й співробітники ГРУ Алік Хучбаров та Ілля Бочаров, які були причетні до підривної діяльності в Естонії.

Серед організацій, що потрапили під санкції, є турецька медіакомпанія AFA Medya та її засновник Хюсейн Догру, а також риболовецькі компанії Norebo JSC і Murman Sea Food, які використовувалися для шпигунства та диверсій на інфраструктурних об’єктах.

Головний радіочастотний центр (ГРЧЦ) та його керівник Руслан Нестеренко також потрапили під санкції за порушення роботи GPS у країнах Балтії. Крім того, під санкції потрапили особи, які займаються дезінформацією в Африці, зокрема Віктор Луковенко та генеральний директор прес-групи International Africa Media Джастін Блез Тагух.

Санкції проти російських військових підрозділів

Рада ЄС також запровадила санкції проти трьох російських військових підрозділів, які входять до складу Збройних сил Росії і беруть участь у розробці та застосуванні хімічної зброї у війні проти України. До цього списку увійшли війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міноборони РФ.

Ці рішення ґрунтуються на звітах Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опублікованих у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.

Важливість нового пакету санкцій

17-й пакет санкцій проти Росії, затверджений 20 травня, є найбільшим з моменту початку війни РФ в Україні. Верховна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що цей раунд включає гібридні санкції, заходи, пов’язані з правами людини, а також санкції, спрямовані на заборону використання хімічної зброї.

Санкції передбачають замороження активів, заборону на в’їзд до ЄС та заборону громадянам і компаніям ЄС надавати фінансову підтримку особам, які потрапили під санкції.