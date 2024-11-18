Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

“Ми щойно виконали наше зобов’язання надати Україні мільйон боєприпасів”, – зазначив Боррель.

Він також повідомив, що до кінця зими планується підготовка ще 75 тисяч українських військових.

За словами голови дипломатії, загальний обсяг військової допомоги від ЄС вже досяг 45 мільярдів євро. Водночас Боррель наголосив, що цього недостатньо для перелому на полі бою.

“Ми даємо Україні рівно стільки, щоб утриматися, а іноді навіть менше, тоді як Росія перевела всю свою економіку на воєнний стан і спирається на підтримку Північної Кореї та Ірану”, – пояснив він.

Попри виконання зобов’язань, Європейський Союз визнає, що нинішня підтримка потребує значного посилення, щоб змінити хід війни на користь України.