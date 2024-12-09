Європейський Союз активно готує санкції проти грузинської влади. Плани щодо санкцій проти керівництва Грузії обговорюються, проте їх запровадження залежатиме від консенсусу всіх членів Європейського Союзу.

Про це повідомив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський.

За його словами, ухвалення таких заходів залежить від одностайного рішення всіх 27 держав-членів блоку.

“Грузія протягом багатьох років мала привілейовані відносини з Європейським Союзом. Ми запропонували Грузії угоду про асоціацію, угоду про вільну торгівлю, угоду про безвізові поїздки. Нарешті, Грузії було надано статус кандидата на членство”, – зазначив дипломат.

Герчинський зауважив, що поточна ситуація в країні є “абсолютно несумісною з відносинами, які були у Європейського Союзу з Грузією”. Він також додав, що процес підготовки санкцій уже триває, але їх реалізація потребує підтримки всіх країн-членів блоку.

“Мені відомо, що ведеться робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості. Давайте подивимося, чи будуть санкції представлені в понеділок, підготовча робота дійсно ведеться”, – підкреслив Герчинський.

Посол наголосив, що насильство та жорстокість, які спостерігаються у Грузії останніми днями, можуть стати вагомими аргументами для введення обмежувальних заходів. Рішення залежить від позиції кожної з країн ЄС, яка повинна врахувати поточну ситуацію.