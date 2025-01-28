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ЄС планує заборонити постачання ігрових консолей до Росії через можливе військове використання

Європейський Союз розглядає можливість включення ігрових консолей до нового пакета санкцій проти Росії. Причиною такого рішення стало те, що збройні сили РФ можуть використовувати консолі для керування дронами або розбирати їх на компоненти для виготовлення зброї.

Вівторок, 28 січня 2025, 20:56

Про це повідомляє Financial Times.

Три найбільші виробники консолей — Microsoft, Nintendo і Sony — припинили продажі в Росії ще в березні 2022 року. Проте нові обмеження будуть спрямовані проти трейдерів, які перепродають товари до Росії, та продавців вживаних пристроїв.

“Ми вивчаємо всі типи речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб внести їх у список санкцій. Навіть консолі для відеоігор, тому що, це ті речі, за допомогою яких вони керують дронами”, — заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Згідно з даними, Китай залишається основним постачальником ігрових консолей до Росії. У 2023 році країна експортувала до РФ консолей на суму $120 млн, що значно перевищує показники 2022 року ($30 млн).

Окрім заборони на консолі, новий санкційний пакет ЄС передбачає обмеження на імпорт скрапленого газу, російського алюмінію та хімікатів, важливих для військової промисловості РФ. Для набуття чинності санкції мають бути одностайно схвалені всіма 27 державами-членами ЄС.

Теги: Війна в Україні, ЄС, консолі, санкції

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