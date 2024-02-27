Керівництво Євросоюзу погодилося розробити заходи, які дозволять конфіскувати прибуток від заморожених російських активів для створення фонду допомоги Києву, що займе кілька місяців.

Про це повідомив спецпосланець Греції по Україні Спірос Лампрідіс у Парижі.

“Ми збираємося це зробити [розробити заходи щодо конфіскації активів РФ]. Я думаю, що це питання кількох місяців”, — сказав він, додавши, що ці заходи дозволять отримати від 50 до 60 мільярдів євро, які згодом будуть передані Україні.

Лампрідіс також вважає, що вилучення прибутку з активів є більш тонким і безпечним заходом, ніж конфіскація самих активів, на яку наполягають США та Велика Британія. Реалізація пропозицій Вашингтона та Лондона, за його словами, призведе до серйозного підриву довіри третіх країн і спонукає їх утриматися від зберігання власних активів на Заході.

ЄС, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. З них близько 5-6 мільярдів доларів знаходяться в Сполучених Штатах, а більшість — в Європі, в тому числі на міжнародному майданчику Euroclear в Бельгії.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва вживатиме заходів, у тому числі дзеркальних, у разі загрози Заходу конфіскувати російські активи.

1 лютого учасники саміту ЄС затвердили пропозицію Єврокомісії, яка передбачає використання доходів від заморожених активів Росії для часткового фінансування програми бюджетної допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро на період до 2027 року.

Bloomberg повідомив 4 лютого, посилаючись на джерела, що Група семи та Євросоюз обговорюють можливість використання понад 250 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку РФ для відновлення України.