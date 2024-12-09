Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс запропонував значно збільшити витрати на оборону у наступному семирічному бюджеті блоку. Він висловив ідею виділення 100 мільярдів євро, порівняно з поточними 10 мільярдами, закладеними у бюджеті на понад 1 трильйон євро.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Єврокомісар наголосив, що підтримка України є ключовим елементом захисту ЄС від потенційної загрози з боку Росії.

“Ми повинні бути готові до можливості російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, то, звісно, ​​ймовірність російської військової агресії проти країн ЄС може зрости”, — зауважив Кубілюс.

Кубілюс також попередив про загрози гібридних атак з боку Росії, вказавши, що Європа краще підготовлена до звичайної військової оборони, ніж до боротьби за свідомість громадян.

Він наголосив, що головним ворогом ЄС є російський диктатор Володимир Путін, а не новообраний президент США Дональд Трамп.

Кубілюс висловив сподівання, що адміністрація Трампа усвідомить, що Захід перебуває під атакою “осі авторитарних країн”, до якої входять Росія, Іран, Північна Корея та “частково” Китай.