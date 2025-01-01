Уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном остаточно втратив право на отримання допомоги від Європейського Союзу в розмірі близько 1 млрд євро. Це стало наслідком невиконання реформ, спрямованих на дотримання стандартів ЄС.

Про це повідомляє DW.

Угорщина повинна була до кінця 2024 року запровадити реформи, зокрема внести зміни до законів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів і посилення боротьби з корупцією.

Речниця Європейської комісії заявила, що через недотримання Угорщиною взятих на себе зобов’язань виплата фінансової допомоги стала неможливою.

Ще у 2022 році ЄС заморозив Угорщині виплату 6,3 млрд євро через звинувачення у порушенні верховенства права, прав людини, законодавства про біженців та інших стандартів Євросоюзу. Загалом ЄС блокує для Угорщини фінансування на близько 19 млрд євро.

Угорщина використовує питання розблокування фінансової допомоги з європейських фондів як інструмент у переговорах щодо підтримки України. У грудні 2023 року Єврокомісія схвалила авансові виплати Угорщині на суму 900 млн євро з її замороженої частки у фондах відновлення, прагнучи таким чином подолати вето Будапешта на допомогу Україні.

На початку грудня 2024 року Віктор Орбан заявив про можливість накладення вето на новий семирічний бюджет ЄС, якщо фінансові заморозки для його країни не будуть зняті.