ЄС працює над підготовкою нового пакету санкцій проти РФ

Європейський Союз працює над підготовкою п'ятнадцятого пакета санкцій проти Росії, спрямованого на посилення заходів для запобігання обходу чинних обмежень, а також ізоляцію російської індустрії від імпорту.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції в Києві, де виступав разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Боррель зазначив, що метою нового пакету санкцій є посилення заходів проти обходу обмежень, оскільки Росія залежить від імпорту запчастин, чипів та інших компонентів для своєї промисловості. Європейський Союз прагне використовувати санкції для обмеження промислового потенціалу Росії через ізоляцію її можливостей отримувати імпортні товари.

Своєю чергою Андрій Сибіга підкреслив важливість посилення тиску на Росію, закликавши до жорсткіших санкційних заходів щодо країн, які підтримують війну, розв’язану РФ.