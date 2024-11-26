Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти низки китайських компаній, які допомагали російським виробникам створювати ударні дрони. Ці безпілотники згодом використовувалися у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначено у внутрішніх документах ЄС, також пропонується ввести додаткові обмеження на російські нафтові танкери. Це має на меті посилити заходи, спрямовані на скорочення доходів Москви від нафти та припинення обходу вже чинних санкцій.

“У рамках нових заходів можуть бути заморожені активи понад 50 осіб і майже 30 компаній, а також запроваджені заборони на поїздки”, – йдеться у документах.

Європейська комісія пропонує додати до санкційного списку китайського громадянина, який очолює компанію, що порушила торговельні обмеження ЄС, а також гонконгську фірму, яка постачала заборонені мікроелектронні компоненти російським військовим підприємствам. Під санкції можуть потрапити й представники оборонного сектору КНДР через участь північнокорейських військових у підтримці російських операцій.

Президент Китаю Сі Цзіньпін намагається утримувати позицію нейтралітету у війні в Україні, підкреслюючи прагнення до зміцнення міжнародних зв’язків, особливо для підтримки експорту, важливого для економіки КНР. Однак Китай неодноразово критикував західні санкції й заявляв, що не постачатиме летальну зброю жодній із сторін.

До нового пакету санкцій, який стане вже 15-м з моменту початку повномасштабної агресії Росії, можуть увійти заборони на доступ 45 російським нафтовим танкерам до європейських портів та обслуговування суден із високим рівнем ризику. Також передбачено обмеження на торгівлю технологіями, які використовуються у виробництві зброї.

На додаток до російських підприємств, під санкції можуть потрапити компанії з Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, ОАЕ, Китаю та Гонконгу, що, як вважають, допомагають Москві отримувати заборонені технології.

Євросоюз розглядає створення механізму, що дозволить розблоковувати деякі кошти, заморожені у зв’язку з правовими суперечками у Росії.