Цього тижня Європейський Союз має намір запропонувати міністрам фінансів країн G7 знизити діючу граничну ціну на російську нафту, що транспортується морем. Наразі цей ліміт становить 60 доларів за барель, але, за словами європейського комісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, в рамках нового пакета санкцій проти Росії його планують зменшити.

Хоча Домбровскіс не розкрив точну нову межу, за інформацією Reuters, представники ЄС мають намір знизити ціну до 50 доларів за барель. На запитання журналістів про обговорення цього питання на зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, єврокомісар підтвердив, що це питання буде піднято, і висловив сподівання на зацікавленість з боку партнерів по G7.

До складу G7 входять Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Також на зустрічах міністрів фінансів G7 присутні представники Європейської комісії та голови міністрів фінансів країн єврозони.

Діючий ціновий ліміт був узгоджений у грудні 2022 року і забороняє торгівлю російською нафтою, що транспортується танкерами, за ціною вище 60 доларів за барель. Крім того, заборонено страхувати та обслуговувати такі вантажі, якщо їхня вартість перевищує встановлену межу. Цей механізм був розроблений для зменшення доходів Росії, обмежуючи її можливості фінансувати війну проти України, при цьому намагаючись уникнути різкого скорочення світових поставок нафти.

Проте, за даними Reuters, Росія знаходить способи обійти це обмеження, використовуючи танкери без страховки від західних компаній, а нафта марки Urals часто торгується вище встановленої граничної ціни. На початку квітня ціна на нафту впала нижче 60 доларів через глобальні економічні побоювання, викликані оголошеннями США про нові тарифи.

Нагадаємо, що ще у липні 2022 року країни “Групи семи” домовилися про створення механізму, який обмежує ціну на російську нафту, щоб не допускати її продажу за вищою ціною, ніж встановлена у спільній угоді. 3 грудня 2022 року Рада ЄС офіційно затвердила граничну ціну на рівні 60 доларів за барель, а з 5 грудня цей механізм почав діяти. Після цього країни G7 та Австралія також впровадили аналогічні обмеження для морських поставок російської нафти.