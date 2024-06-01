Представники країн Великої сімки та Європейського Союзу ведуть дискусії щодо введення санкцій проти банків з третіх країн, які сприяють ухиленню від санкцій у фінансовій системі Росії.

Про це пише Bloomberg.

За наданою інформацією, деякі союзники розглядають можливість впровадження заходів проти кредиторів третіх країн, які користуються системою обміну фінансовими повідомленнями Банку Росії, аналогом SWIFT. Це може допомогти Росії обійти санкції, які були введені у 2022 році.

Обговорення цих питань розпочалися перед зустріччю G7 в Італії, де глави урядів планують узгодити набір заходів для більш ефективного виконання санкцій, що були накладені на Росію.

Останнім часом російський центральний банк попередив про ризик розширення обмежень і тиск на так звані “дружні” країни.

Велика сімка давно визначила своїм головним завданням зупинити Росію в отриманні ключових технологій, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва. Однак Москві вдалося обійти багато з цих обмежень, імпортуючи заборонені товари через треті країни, такі як Китай, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та країни Центральної Азії.