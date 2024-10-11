Про це повідомляє El Pais.
У відповідь ЄС розглядає можливість створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, виключивши участь Будапешта. Однак для створення такого фонду необхідна одностайність усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.
Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі, організованій главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Створення альтернативного фонду або інші обхідні варіанти обговорюються, але потребують юридичної перевірки.
Крім того, ЄС завершує роботу над пакетом у 35 мільярдів євро для України, який буде виплачено за рахунок доходів від заморожених російських активів на території ЄС. Однак Угорщина також перешкоджає цьому рішенню, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США в листопаді.
ЄС стикається зі зростаючим боргом перед країнами, які продовжують постачати Україні військове обладнання, попри блокування компенсацій з боку Угорщини.
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