Європейський Союз ухвалив рішення про скасування економічних санкцій, які були введені проти Сирії. Цю інформацію підтвердила Вікторія Каллас, керівниця європейської дипломатії.

Вона зазначила, що це рішення є важливим кроком у підтримці сирійського народу, який прагне відновити свою країну, створивши нову, інклюзивну та мирну державу. ЄС має намір сприяти стабільності в регіоні та поліпшенню умов життя для громадян Сирії.

Каллас підкреслила, що Європейський Союз надавав підтримку сирійському народу протягом останніх 14 років, незважаючи на складні обставини, і планує продовжувати цю допомогу в майбутньому.

Це рішення свідчить про зміну підходу ЄС до сирійської кризи, акцентуючи увагу на діалозі та допомозі в відновленні країни після тривалого конфлікту.

Інформація про скасування санкцій продовжує розвиватися, і найближчим часом очікуються нові деталі щодо подальших дій Євросоюзу в цьому напрямку.