Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) планує зменшити кількість своїх закордонних делегацій приблизно на десять, а також скоротити штат місцевих працівників на 100 осіб. Ці зміни є частиною реформи, пов’язаної зі скороченням бюджету кількох інституцій Європейського Союзу. Відомості про це з’явилися в медіа, посилаючись на документи та заяви європейських чиновників.

Згідно з інформацією, яку отримали журналісти, високопосадовці Європейської комісії підтримали план реорганізації, представлений Каєєю Каллас, високопоставленою представницею ЄС. Основна мета реформи полягає в тому, щоб скорочення торкнулося країн, які втратили свою стратегічну важливість для Євросоюзу, зокрема Білорусі та Лесото. Звільнені ресурси будуть перенаправлені на ключові напрямки, такі як реалізація санкцій і оборонне співробітництво.

Хоча жодне з 144 закордонних представництв ЄС не буде офіційно закрито, близько десяти з них зменшать свій штат до мінімуму – лише посол і кілька помічників. Частина співробітників працюватиме дистанційно, що фактично призведе до закриття цих офісів. Планується, що скорочення місцевого персоналу відбудеться у два етапи – у 2026 та 2027 роках.

Цей план реформи є значно м’якшим у порівнянні з попереднім варіантом, який передбачав звільнення до 800 осіб. За словами одного з чиновників, у перший рік реформи ЄС очікує заощадити близько 20 мільйонів євро, а протягом наступних трьох років – ще приблизно 9 мільйонів.

Водночас деякі делегації можуть отримати додатковий персонал, особливо в країнах, які відіграють важливу роль у контролі за дотриманням санкцій проти Росії.

Скорочення штатів відбувається на фоні небажання держав-членів збільшувати фінансування інституцій ЄС та необхідності спрямувати більше ресурсів на оборонні ініціативи. Офіційних коментарів від Єврокомісії поки що не надходило.

Європейська служба зовнішніх дій була заснована у 2011 році як дипломатичний підрозділ ЄС. Спочатку її діяльність зосереджувалася на розвитку, гуманітарній допомозі та економічному співробітництві. З часом EEAS суттєво розширила свою мережу – від кількох десятків співробітників до понад 5200 фахівців у різних країнах світу.

Делегації EEAS відповідають за підтримку зв’язків з місцевими органами влади, розподіл коштів і грантів ЄС, а також виконання спеціальних місій, зокрема звітування про ситуацію в зонах конфліктів.