Посли країн Європейського Союзу досягли згоди щодо створення кредитного фонду обсягом 150 мільярдів євро, який має на меті зміцнення обороноздатності Європи. Цей фонд, відомий під назвою SAFE (Security Action for Europe), стане важливим кроком у забезпеченні безпеки на континенті.

За словами одного з європейських дипломатів, хоча основні питання вже обговорені, залишаються деякі “зауваження”, оскільки остаточна версія регламенту була надіслана лише вночі 19 травня і ще не отримала офіційного схвалення від усіх 27 країн-членів.

«Це питання буде розглянуто на засіданні в середу, 21 травня, як таке, що не підлягає обговоренню. Сподіваємося, що це допоможе активізувати спільні закупівлі серед країн ЄС, що позитивно вплине на стратегічну автономію Європи та економіку, а також надасть більше гарантій Україні та нашим трансатлантичним партнерам», – зазначив дипломат.

У березні цього року Єврокомісія представила ініціативу щодо створення SAFE, яка передбачає спільні запозичення та надання кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, зокрема Україні, для реалізації проектів, спрямованих на підвищення оборонного потенціалу та розвиток європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія планує інвестувати 910 мільйонів євро в рамках Європейського оборонного фонду (ЄОФ), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства.

Як повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас, протягом 2025 року країни ЄС зобов’язалися надати Україні військову допомогу на загальну суму 23 мільярди євро, що підкреслює важливість підтримки України в умовах сучасних викликів.