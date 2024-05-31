Десять країн світу та Європейський Союз разом засудили незаконну військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

Про це повідомляє Єврорада.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Великої Британії, держсекретаря США та верховного представника ЄС була надана інформація.

“Наші уряди рішуче виступають проти постійної передачі з КНДР до Росії зброї, яку РФ використовує для ударів по критичній інфраструктурі, продовжуючи страждання українського народу. Ми глибоко стурбовані поглибленням співпраці КНДР та Росії, що відверто порушує численні резолюції Радбезу ООН”, – йдеться у повідомленні.

Також було закликано Пхеньян вжити конкретні заходи щодо відмови від усієї ядерної зброї, балістичних ракет та пов’язаних з ними програм.

“Ми спонукаємо КНДР відреагувати на численні та щирі пропозиції про повернення до дипломатії – єдиного шляху до тривалого миру на Корейському півострові”, – наголосили в документі.

Українські союзники давно звинувачують Північну Корею у прямій підтримці незаконної війни Росії.

Раніше стало відомо про розвідувальне управління Пентагону і його підтвердження, що Росія використовує північнокорейські ракети для ударів по Україні.