Про це повідомляє пресслужба угорського головування в Раді ЄС.

“Пакет додає більше осіб та організацій до чинного санкційного списку та націлений на суб’єкти в Росії та в третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню Росії через обходи експортних обмежень”, – йдеться у повідомленні.

Нові обмеження включають заборони, що стосуються діяльності суден третіх країн, які підтримують чи сприяють діям Росії проти України.

Такі заходи спрямовані на посилення економічного тиску, обмежуючи доступ Росії до ресурсів і технологій, що використовуються у військовій агресії.

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