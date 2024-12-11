У середу, 11 грудня, посли країн-членів ЄС погодили 15-й пакет санкцій у відповідь на війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба угорського головування в Раді ЄС.

“Пакет додає більше осіб та організацій до чинного санкційного списку та націлений на суб’єкти в Росії та в третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному посиленню Росії через обходи експортних обмежень”, – йдеться у повідомленні.

Нові обмеження включають заборони, що стосуються діяльності суден третіх країн, які підтримують чи сприяють діям Росії проти України.

Такі заходи спрямовані на посилення економічного тиску, обмежуючи доступ Росії до ресурсів і технологій, що використовуються у військовій агресії.