Європейський Союз оголосив про виділення 5,5 мільйона євро на підтримку мовлення “Радіо Свобода”. Ці кошти будуть використані для забезпечення роботи медіа в регіонах Кавказу та Центральної Азії, що є важливими для інформаційної політики ЄС.

На пресконференції 20 травня Кая Каллас, голова європейської дипломатії, підтвердила, що міністри країн ЄС ухвалили рішення про фінансування, яке має на меті підтримати “Радіо Свобода” в його діяльності. Вона зазначила, що Євросоюз прагне забезпечити мовлення не лише в сусідніх країнах, але й на Північному Кавказі та в Центральній Азії.

Каллас також уточнила, що це фінансування є короткостроковим, і країни-члени ЄС повинні обговорити можливість довгострокової підтримки. Це рішення стало відповіддю на виклики, з якими стикаються незалежні медіа в регіонах, де свобода слова обмежена.

Варто зазначити, що раніше “Радіо Свобода” та інші медіа, які фінансуються урядом США, стикалися з проблемами через указ колишнього президента США Дональда Трампа, який передбачав ліквідацію Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Це викликало занепокоєння щодо майбутнього незалежних мовників.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) є міжнародною інформаційною організацією, яка надає новини та аналітику для близько 50 мільйонів слухачів у 23 країнах, включаючи Росію, Україну, Іран, Афганістан, Пакистан, а також республіки Центральної Азії та Кавказу. Фінансування цієї організації здійснюється Конгресом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAGM), що підкреслює важливість незалежних медіа у сучасному світі.