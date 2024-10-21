Європейський Союз планує відновити обговорення санкцій проти Росії в січні, коли Польща перейме головування в Раді ЄС від Угорщини, яка відома своїми проросійськими позиціями.

Про це повідомляє Politico.

Країни Європейського Союзу планують відновити обговорення посилення економічних санкцій проти Росії на початку наступного року. Причиною є те, що в січні Угорщина, яка вважається найближчим союзником Москви серед країн ЄС, завершить своє головування в Раді Європейського Союзу.

Польща, яка є одним із найрішучіших прихильників України, отримає лідерство на наступні шість місяців і вже заявила про намір посилити санкції проти російської енергії, яка продовжує надходити до Європи.

Міністр клімату та довкілля Польщі Кшиштоф Болеста нещодавно наголосив на зростанні імпорту російської енергії в країни ЄС, назвавши це «поганим сигналом» та зазначивши, що необхідно вжити заходів для вирішення цієї проблеми.

Хоча ЄС уже ввів санкції на російську нафту та суттєво скоротив постачання газу через трубопроводи, Кремль продовжує користуватися відомими лазівками. Окрім того, Росія все ще активно використовує танкери, що транспортують паливо по всьому світу, обходячи обмеження.

Очікується, що нове головування Польщі дасть Євросоюзу можливість переглянути стратегію санкцій, покращити їхнє впровадження та зосередитися на закритті виявлених лазівок.