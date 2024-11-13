Суд Євросоюзу пояснив, що відома фраза не може бути торговою маркою через свій політичний зміст і значення для української боротьби.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу відхилив заявку України на реєстрацію фрази “Російський військовий корабель, іди на**й” (російською та англійською мовами) як торгової марки на території ЄС.

Заява, подана Державною прикордонною службою України ще у 2022 році, включала перелік товарів та послуг у сферах видавництва, освіти, розваг і спорту.

На думку суду, ця фраза, яка набула популярності від початку російсько-української війни, стала символом підтримки України та її опору російській агресії. Через це вона не відповідає основній функції торгової марки, яка повинна допомагати споживачам ідентифікувати походження товарів чи послуг. Фраза ж, як підкреслили в суді, не сприймається як комерційний знак, а радше як політичний меседж.

“Фраза використовувалася у політичному контексті, повторно і з метою вираження та підтримки України”, – зазначається у повідомленні.

У грудні 2023 року Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO) уже ухвалило рішення про відмову в реєстрації цієї фрази, а Суд ЄС тепер офіційно підтвердив це рішення, зазначивши, що через політичний контекст фраза не може стати комерційним знаком у Євросоюзі.