Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про введення санкцій проти трьох підрозділів Збройних сил Росії, які були залучені до розробки та використання хімічної зброї в Україні. Це сталося відповідно до офіційного пресрелізу Ради ЄС.

Серед підрозділів, що потрапили під санкції, виявилися війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр, а також 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони Росії. Усі ці структури є частиною російських збройних сил.

Рішення про санкції було ухвалено на основі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які були опубліковані в листопаді 2024 року та лютому 2025 року. У цих документах підтверджується наявність хімічних речовин, зокрема CS (2-хлорбензальмалонітрил), у зразках, зібраних на українських полях боїв.

У заяві Ради ЄС підкреслюється, що Росія не надала жодних переконливих пояснень щодо використання цих небезпечних речовин. «Враховуючи серйозність ситуації, ЄС закликає ОЗХЗ вжити заходів для встановлення відповідальних за використання хімічних засобів у війні», – йдеться в документі.

На сьогоднішній день європейські санкції проти використання та поширення хімічної зброї охоплюють 25 осіб і шість організацій. Їхні активи в країнах ЄС підлягають замороженню, а також заборонено надання їм фінансових ресурсів. Крім того, фізичним особам заборонено в’їзд до країн Євросоюзу.

У березні 2025 року полковник Валерій Вебер, заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, повідомив, що з початку повномасштабної війни армія РФ понад 6 900 разів використовувала боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами проти Збройних сил України.

У 2024 році France24 опублікувала матеріал, в якому йшлося про використання Росією хімічної зброї у війні проти України. Зокрема, згадувався хлорпікрин – сльозогінний і задушливий газ, застосування якого заборонено міжнародним правом. Цей газ вперше використовували російські війська під час Першої світової війни, а згодом його застосували Франція та Німеччина. Хлорпікрин використовувався для того, щоб змусити ворожих солдатів зняти протигази, після чого застосовувався більш небезпечний іприт, пояснив експерт з токсикології Роб Чілкотт.

Генеральний штаб Збройних сил України наголошує, що використання хімічної зброї Росією є серйозним порушенням міжнародних норм ведення війни та ігнорує зобов’язання, закріплені в Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї.