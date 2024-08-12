Про це повідомило Представництво ЄС в України.

“Українські інструктори зі своїми навченими мінно-пошуковими собаками будуть залучені для знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, по всій країні в межах проєкту, який фінансується завдяки гранту в розмірі 2 млн євро від Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії (FPI)”, — йдеться у повідомленні.

До нової ініціативи будуть залучені вісім українських жінок-інструкторів та 16 бельгійських вівчарок малінуа, які разом пройшли інтенсивну п’ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну. Собаки будуть використовуватися на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG на звільнених територіях України, зокрема у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Зазначається, що проєкт реалізується спільно гуманітарними організаціями з розмінування APOPO, яка спеціалізується на тренуванні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (MAG).

“Ми раді, що маємо можливість фінансувати цю ініціативу в рамках підтримки ЄС для покращення та розширення гуманітарного розмінування в Україні. Ми віримо, що цей інноваційний проєкт може значно прискорити очищення забруднених земель та їх звільнення для цивільного використання”, — сказав Директор Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії, Пітер М. Вагнер.