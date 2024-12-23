Європейський Союз надав Україні другий транш бюджетної підтримки у розмірі 150 мільйонів євро, частина якого спрямована на забезпечення продовольчої безпеки дітей. У рамках цієї допомоги 65 мільйонів євро будуть використані для фінансування гарячого харчування в українських школах, що забезпечить безкоштовні обіди для понад 700 тисяч учнів 1-4 класів.

Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в Україні.

“Ця підтримка забезпечить понад 700 000 дітей молодшого шкільного віку не лише здоровим харчуванням, а й таким необхідним відчуттям нормального життя”, – зазначила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

За словами пані Матернової, ця ініціатива не лише допоможе відновити стабільність у житті дітей, але й стане частиною більшого пакету допомоги. Інші 85 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення критичної інфраструктури, підтримку аграрної політики та реалізацію реконструкційних проєктів.

“Фінансуючи систему шкільного харчування через забезпечення по одному безкоштовному гарячому обіду на день, ми даємо дітям турботу, безпеку та надію, на яку вони заслуговують”, – додала Матернова.

У Міністерстві освіти України також відзначили важливість цієї ініціативи.

“Здорове харчування в школах – це не просто турбота про здоров’я дітей, це наша інвестиція в здорове майбутнє”, – наголосив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За словами міністра, завдяки підтримці міжнародних партнерів, цього року фінансування на забезпечення шкільного харчування було спрямоване на дітей із 1165 громад, і наступного року ініціативу планують розширити.

Окрім харчування для дітей, додаткові кошти ЄС спрямовують на ремонт пошкодженої портової інфраструктури в Одесі, підтримку аграрної політики та інші проєкти. Ця допомога є важливим кроком до відновлення України після російської агресії.

Поточна підтримка від ЄС зосереджена на довгостроковій стійкості України. У межах попередніх траншів фінансувалися об’єкти критичної інфраструктури, відновлювалися дороги та забезпечувалося житло для постраждалих від війни громадян.