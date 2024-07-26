Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Доходи, отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів (ЦДЦП) від заморожених російських суверенних активів, було передано Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня. Тепер ці кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.

“Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя”, написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії і зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.