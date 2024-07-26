Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Доходи, отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів (ЦДЦП) від заморожених російських суверенних активів, було передано Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня. Тепер ці кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.
“Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя”, — написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.
Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії і зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.
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