Європейська Комісія закликала Apple ще більше відкрити операційну систему iOS для конкурентів, що призвело до скарг компанії щодо запитів Meta Platforms, які, на її думку, загрожують конфіденційності.

Про це пише Bloomberg.

У середу комісія наказала Apple переробити iOS, щоб вона була більш сумісною з пристроями конкурентів, такими як розумні годинники, навушники та гарнітури. Регулятори також вимагають, щоб зовнішнім розробникам надавалась більше інформації про доступ до функцій iPhone та призначався спеціальний контакт для обробки запитів. Крім того, Комісія хоче, щоб Apple удосконалила процеси для відмовлених запитів та сприяла примиренню.

Водночас компанія Apple стверджує, що її закрита система краще захищає конфіденційність. Проте ЄС намагається обмежити вплив великих американських технологічних компаній.

Реакція Apple

Серед виставлених вимог — доступ до ряду функцій Apple для сторонніх розробників, включаючи Wi-Fi підключення, функції передачі файлів і передачу відео. У відповідь на це Apple заявила, що правила ЄС, зокрема Закон про цифрові ринки, ставлять під загрозу конфіденційність користувачів, змушуючи їх відкривати свої пристрої для компаній, які мають історію порушень конфіденційності.

Компанія зокрема виділила Meta як ту, що подала найбільше запитів на доступ до конфіденційних технологій Apple в межах DMA.

“Meta прагне змінити функціональність таким чином, щоб викликати занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки користувачів”, — заявили в Apple.

Meta, в свою чергу, стверджує, що Apple діє антиконкурентно і захищає свої дії під приводом конфіденційності, хоча це не має підстав.

На початку наступного року ЄС може прийняти рішення розпочати офіційне розслідування, якщо Apple не виконає правила DMA. Згодом це може призвести до значних штрафів, які сягатимуть 10% світового річного обсягу продажів.