Про це повідомляє Politico.

Він закликав виконати рекомендації свого звіту про конкурентоспроможність, наголосивши, що зараз “почуття терміновості сильніше, ніж тиждень тому” — до перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

“Деякі з пропозицій були терміновими ще раніше, оскільки економіка Європи перебувала у стані стагнації; вони ще більш нагальні сьогодні”, – заявив Драгі.

Перемога Трампа на виборах, де він обіцяв накласти 10-відсотковий тариф на імпортні товари та обмежити допомогу Україні і підтримку країн НАТО, які не вкладають 2% ВВП в оборону, стала серйозним викликом для Європи. Драгі представив свій звіт у вересні, де рекомендував закрити інвестиційний дефіцит у розмірі €800 млрд на рік, щоб посилити європейську економіку.

Попри внутрішні труднощі у Франції та Німеччині, які можуть ускладнити переговори, Драгі закликав європейських лідерів зосередитися на уникненні розколу єдиного ринку та капітальних ринків.

“Найважливіше зараз – не погоджувати інвестиційний план, а запобігти фрагментації єдиного ринку та капітальних ринків” – наголосив він у своїй промові для журналістів.

На думку Драгі, хоча єдиний ринок був успішним, його фрагментація обмежує можливості європейських компаній для масштабування і конкуренції на міжнародній арені.