Цю заяву було озвучено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
У документі ЄС нагадав про шість ордерів на арешт, які видав МКС, зокрема проти Путіна та акцентував – усі держави, що ратифікували Римський статут, зобов’язані виконувати ці ордери.
“Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, зокрема проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави, що ратифікували Римський статут, зобов’язані виконувати ці ордери”, — йдеться в заяві.
ЄС висловив глибоке занепокоєння долею всіх українських дітей та інших цивільних людей, яких незаконно перемістила Росія.
“Європейський Союз знову закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну”, — зазначили у заяві.
ЄС також вимагає від Росії негайно звільнити всіх людей, незаконно позбавлених волі, включно з трьома затриманими співробітниками ОБСЄ.
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