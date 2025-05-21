Країни Європейського Союзу офіційно затвердили створення нового фінансового інструменту під назвою SAFE, який має на меті залучити до 150 мільярдів євро для розвитку оборонної промисловості в державах-членах. Про це стало відомо з повідомлення польського головування в Раді ЄС 21 травня.

«Ми досягли угоди щодо SAFE. Чим більше ми інвестуємо в озброєння наших армій, тим ефективніше зможемо стримувати тих, хто прагне нам нашкодити», – зазначено в офіційній заяві.

У березні 2025 року Єврокомісія представила ініціативу щодо створення SAFE. Ця програма передбачає спільні запозичення та надання кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, зокрема Україні, для реалізації проектів, спрямованих на зміцнення оборонного потенціалу та розвиток європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія планує інвестувати 910 мільйонів євро в рамках Європейського оборонного фонду, до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта охарактеризував погодження SAFE як «важливий крок до зміцнення Європи». Він підкреслив, що це рішення є виконанням зобов’язань, які лідери ЄС взяли на себе під час саміту в березні 2025 року.

«Ця ініціатива дозволить країнам-членам спільно інвестувати в європейську оборону, що, в свою чергу, посилить нашу спільну безпеку», – додав Кошта.

Як зазначила керівниця європейської дипломатії Кая Каллас, протягом 2025 року держави-члени ЄС зобов’язалися надати Україні військову допомогу на суму 23 мільярди євро.