Європейська комісія разом із Високим представником ЄС оприлюднили заяву щодо інциденту в Балтійському морі, де було пошкоджено підводні електричні та інформаційні кабелі. Інцидент став ще одним у низці підозрюваних атак на критичну інфраструктуру Європи.

Відповідну заяву опублікували на сайті ЄС.

У ній йдеться про важливість оперативної реакції фінських органів влади, які здійснили огляд судна, що, ймовірно, причетне до інциденту. Європейський Союз висловив повну підтримку Фінляндії, Естонії та Німеччині у їхніх зусиллях розслідувати цей випадок.

“Ми рішуче засуджуємо будь-яке навмисне знищення критичної інфраструктури Європи. Підозрюване судно є частиною російського “тіньового флоту”, який становить загрозу безпеці, довкіллю та фінансує військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо додаткові заходи, включно із санкціями, щоб націлити їх на цей флот”, – йдеться у заяві.

Для протидії подібним загрозам ЄС посилює заходи захисту підводних кабелів, серед яких обмін інформацією, впровадження нових технологій для виявлення інцидентів, покращення ремонтних можливостей підводної інфраструктури та міжнародна співпраця.

Фінська сторона вже ініціювала розслідування, а країни ЄС планують обговорити нові санкційні обмеження проти російського “тіньового флоту”.

Попри цей інцидент, у регіоні немає загрози для стабільного постачання електроенергії. ЄС запевняє, що подальші дії будуть спрямовані на забезпечення безпеки стратегічних об’єктів та інфраструктури.