Про це повідомляють у Дипломатичній службі ЄС.

Європейський Союз засудив зростаючу кількість страт українських військовополонених з боку Росії. З початку війни загинули щонайменше 177 українських військовополонених. Зокрема, 10 жовтня дев’ятьох військовополонених було розстріляно російськими військами в Курській області, а 1 жовтня — 16 військових страчено на Донеччині після їхньої здачі.

«Європейський Союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження з українським народом з боку Росії… Те, що російські громадські діячі публічно закликають до розстрілу українських військовополонених і прославляють ці розстріли, закликаючи до нових, ще раз викриває справжню природу режиму кремля», — йдеться в заяві.

ЄС наголошує на необхідності притягнути до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії проти України.