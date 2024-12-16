Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій для протидії російській агресії проти України. До списку обмежень потрапили 84 нові суб’єкти, зокрема посадовці Північної Кореї, компанії "тіньового флоту" Росії та китайські постачальники для РФ.

Про це повідомила Рада ЄС.

Рішення Ради ЄС охоплює 54 фізичні особи та 30 організацій, причетних до підриву суверенітету та територіальної цілісності України.

До списку внесли:

військову частину, відповідальну за обстріл дитячої лікарні “Охматдит” у Києві;

топменеджерів енергетичного сектору Росії;

осіб, які займаються депортацією дітей і пропагандою;

два високопосадовці КНДР.

Щодо компаній, під санкції потрапили:

російські оборонні та судноплавні підприємства, які транспортують нафту морем;

хімічний завод;

цивільна авіакомпанія, що забезпечує логістичну підтримку російських військових.

Вперше ЄС запровадив повноцінні санкції проти китайських постачальників, які постачають компоненти для російських безпілотників.

Ще 32 організації зазнали жорстких експортних обмежень на товари й технології подвійного призначення, які використовуються у військових цілях. Також під обмеження потрапили компанії з Індії, Ірану, Сербії та ОАЕ, які сприяють обходу санкцій або забезпечують РФ дрони й ракети.

До списку суден, яким заборонено доступ до портів ЄС, додано 52 нових танкери з третіх країн. Таким чином, загальна кількість суден під санкціями зросла до 79.