Про це в інтерв’ю Financial Times заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
За його словами, оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона “не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей”.
Боррель додав, що обхідний шлях “складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює”.
Лазівку обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок у Люксембурзі.
Він також розповів, що Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклав з прем’єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що не накладатиме вето на заходи інших союзників по Альянсу не накладатимуть вето, але вона була відкинута.
“Ми запропонували Угорщині: ваші гроші не будуть використані на підтримку України в жодному разі. Не тільки летальних, але й будь-яких. Забирайте свої гроші. Викиньте свої гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати ваші гроші”, – сказав Боррель, додавши, що Угорщина сказала “ні”.
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