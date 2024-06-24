Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона “не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей”.

Боррель додав, що обхідний шлях “складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює”.

Лазівку обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок у Люксембурзі.

Він також розповів, що Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклав з прем’єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що не накладатиме вето на заходи інших союзників по Альянсу не накладатимуть вето, але вона була відкинута.

“Ми запропонували Угорщині: ваші гроші не будуть використані на підтримку України в жодному разі. Не тільки летальних, але й будь-яких. Забирайте свої гроші. Викиньте свої гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати ваші гроші”, – сказав Боррель, додавши, що Угорщина сказала “ні”.