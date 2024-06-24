Євросоюз розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, що також може розчистити шлях для G7 для виплати Києву $50 млрд.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів, вона “не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей”.

Боррель додав, що обхідний шлях “складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює”.

Лазівку обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок у Люксембурзі.

Він також розповів, що Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклав з прем’єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що не накладатиме вето на заходи інших союзників по Альянсу не накладатимуть вето, але вона була відкинута.

“Ми запропонували Угорщині: ваші гроші не будуть використані на підтримку України в жодному разі. Не тільки летальних, але й будь-яких. Забирайте свої гроші. Викиньте свої гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати ваші гроші”, – сказав Боррель, додавши, що Угорщина сказала “ні”.