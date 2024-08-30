Про це на своїй сторінці у Facebook пише Євгеній Прокопишин. Далі його пряма мова.
Спочатку 26 серпня літак впав і загинув пілот.
28 серпня мер Луцька Поліщук написав про смерть пілота.
29 серпня хтось змусив мера Луцька відредагувати своє повідомлення і прибрати згадування про пілота.
29 серпня пізніше ВПС ЗСУ все ж визнали втрату літака та смерть пілота, вказавши, що він зазнав катастрофи під час заходу на атаку наступної цілі (перед цим збив 4 крилаті ракети).
Ще пізніше 29 серпня Безугла написала, що за її даними, літак збило наше ППО (Patriot).
Сьогодні 30 серпня Олещук написав, що Безугла бреше і що розслідування проходить разом з американцями.
Я не знаю, хто каже правду в цій історії, але я точно знаю таке:
- на війни інколи буває вогонь по своїх
- наше ППО раніше вже збивало наші літаки, як і росіяни збивали свої літаки
- в ЗСУ як і в інших держструктурах брешуть інколи, це не раз підтверджений факт
- нещодавно ГШ заявив, що за всю війну збили 2 429 ракет усіх типів, і в той же день ГШ заявив, що за всю війну збито 2 438 лише крилатих ракет, тому вірити військовому командуванню апріорі я б не радив нікому
- під час війни брехня потрібна, але лише там, де це може ввести в оману противника, але у нас просто брешуть завжди і всюди і це проблема, бо така брехня потім перетворюється у проблеми на фронті.