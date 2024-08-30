Блогер та активіст Євгеній Прокопишин висловив думку з приводу авіатрощі літака F-16, унаслідок якої загинув пілот Олексій Месь та комунікацій щодо цих обставин командувача Повітряних сил Миколи Олещука та народної депутатки Мар'яни Безуглої.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Євгеній Прокопишин. Далі — його пряма мова.

Спочатку 26 серпня літак впав і загинув пілот.

28 серпня мер Луцька Поліщук написав про смерть пілота.

29 серпня хтось змусив мера Луцька відредагувати своє повідомлення і прибрати згадування про пілота.

29 серпня пізніше ВПС ЗСУ все ж визнали втрату літака та смерть пілота, вказавши, що він зазнав катастрофи під час заходу на атаку наступної цілі (перед цим збив 4 крилаті ракети).

Ще пізніше 29 серпня Безугла написала, що за її даними, літак збило наше ППО (Patriot).

Сьогодні 30 серпня Олещук написав, що Безугла бреше і що розслідування проходить разом з американцями.

Я не знаю, хто каже правду в цій історії, але я точно знаю таке: