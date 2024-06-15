Про це пише “Межа”.

Збірна Хорватії програла Іспанії з рахунком 0:3.

Матч Іспанія – Хорватія відбувся на стадіоні “Олімпіаштадіон” у Берліні і закінчився з рахунком 3:0 на користь іспанців. Усі три голи були забиті у першому таймі, авторами яких стали Альваро Мората, Фабіан Руїс та Даніель Карвахаль. Хорватам вдалося забити на 80-й хвилині, але гол був скасований після перегляду відеоповтору арбітром.

У наступному матчі групи B о 22:00 зіграють Італія та Албанія. Наступні поєдинки для Іспанії та Хорватії відбудуться 20 червня, коли вони зійдуться з Італією та Албанією відповідно.

Нагадаємо, що збірна Німеччини блискавично розпочала домашній Євро-2024, забивши шотландцям три м’ячі без відповіді ще в першому таймі. У фіналі гра, що відбулася на Альянц-Арені у Мюнхені, завершилася з рахунком 5:1.