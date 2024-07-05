Про це повідомляє “Еспресо.TV”.

Матч Іспанія – Німеччина, який пройшов у Штутгарті, закінчився з рахунком 2:1 на користь номінальних господарів.

На старті другого тайму Дані Ольмо відгукнувся на передачу від Ламіна Ямаля, який прострілив мʼяч на лінію штрафного майданчика, і завдав влучного удару по воротах німців.

Німеччина зуміла реабілітуватись на 89-й хвилині. Флоріан Вірц врятував німецьку команду та перевів гру в овертайм.

На 119-й хвилині Дані Ольмо видав розкішну навісну передачу, яку потужним ударом головою замкнув Мікель Меріно — 2:1. Перемогу іспанцям принесли футболісти, які ввійшли у гру з лави запасних.

На 126-й хвилині німецькі футболісти вибігли у перспективну контратаку. Дані Карвахаль сфолив проти Джамаля Мусіали, за що отримав другу жовту картку.

Іспанія та переможець пари Португалія — Франція зустрінуться у півфіналі Євро-2024, який пройде 9 липня у Мюнхені.