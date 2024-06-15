Про це повідомляє NYT.
Команда Швейцарії виграла матч з Угорщиною з рахунком 3:1.
Швейцарія та Угорщина відкрили програму другого ігрового дня на Євро-2024 з футболу. Обидві команди вже втретє поспіль грали на чемпіонаті Європи.
Швейцарці у 2021 році показали найкращий результат у своїй історії, досягнувши чвертьфіналу. Угорці ж вже 60 років тому посіли третє місце на турнірі.
Нагадаємо, що вчора збірна Німеччини блискавично розпочала домашній Євро-2024, забивши шотландцям три м’ячі без відповіді ще в першому таймі. У фіналі гра, що відбулася на Альянц-Арені в Мюнхені, завершилася з рахунком 5:1.
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