Фінальний турнір XVII чемпіонату Європи з футболу відбувається в Німеччині. Угорщина зазнала поразки в матчі проти Швейцарії на Євро-2024.

Про це повідомляє NYT.

Команда Швейцарії виграла матч з Угорщиною з рахунком 3:1.

Швейцарія та Угорщина відкрили програму другого ігрового дня на Євро-2024 з футболу. Обидві команди вже втретє поспіль грали на чемпіонаті Європи.

Швейцарці у 2021 році показали найкращий результат у своїй історії, досягнувши чвертьфіналу. Угорці ж вже 60 років тому посіли третє місце на турнірі.

Нагадаємо, що вчора збірна Німеччини блискавично розпочала домашній Євро-2024, забивши шотландцям три м’ячі без відповіді ще в першому таймі. У фіналі гра, що відбулася на Альянц-Арені в Мюнхені, завершилася з рахунком 5:1.