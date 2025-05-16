Завтра, 17 травня, у Базелі відбудеться фінал пісенного конкурсу “Євробачення”. Букмекери прогнозують, що перемогу з ймовірністю 42% здобуде шведський гурт KAJ з їхньою жартівливою піснею Bara Bada Bastu. Це може стати восьмою перемогою Швеції в історії конкурсу.

На другій позиції впевнено закріпився австрійський виконавець JJ з піснею Wasted Love, який має 21% шансів на перемогу. Він успішно пройшов відбір другого півфіналу і, ймовірно, отримає найбільше балів від національних журі у фіналі.

Боротьба за третє місце триває між Францією, яку представляє Louane з піснею Maman, та Нідерландами, де виступає Claude з C’est la vie.

На п’ятій позиції розташувалася Фінляндія з Erika Vikman та її піснею Ich Komme, яка вже зібрала понад 400 тисяч переглядів на YouTube-каналі конкурсу.

До першої десятки також можуть потрапити:

Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Естонія: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Швейцарія: Zoë Më – Voyage

Албанія: Shkodra Elektronike – Zjerm

Мальта: Miriana Conte – Serving

Гурт Ziferblat з України, за прогнозами, може потрапити до першої п’ятнадцятки, займаючи наразі 13 місце.

Фінал “Євробачення” розпочнеться у суботу, 17 травня, о 22:00.

Де дивитися трансляцію?

Трансляція буде доступна на сайтах Eurovision в Україні, а також на телеканалі, що спеціалізується на культурних програмах. Слухати конкурс можна на радіо.

Для забезпечення інклюзивності трансляція супроводжуватиметься перекладом жестовою мовою. Виконувати пісні жестовою мовою будуть кілька талановитих виконавців, а також буде забезпечено переклад діалогів під час усіх ефірів.

З нетерпінням чекаємо на “Євробачення-2025”! Усі подробиці з підготовки конкурсу та залаштунків можна буде знайти у влогах конкурсу.