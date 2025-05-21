Група депутатів Європейського парламенту звернулася до Європейської комісії з вимогою зупинити фінансування Угорщини через систематичні порушення цінностей та законодавства ЄС, які здійснює уряд Віктора Орбана. Це питання було піднято в листі, підписаному 26 євродепутатами, адресованому єврокомісару з бюджету Петру Серафіну.

У своєму зверненні депутати закликають до посилення тиску на угорську владу з метою припинення порушень основоположних принципів Європейського Союзу. Серед основних претензій – підрив незалежності судової системи та обмеження свободи зібрань. Підписанти листа представляють різні політичні групи, включаючи “зелених”, соціал-демократів, консерваторів, лібералів та лівих.

У 2022 році ЄС вже призупинив виплати Угорщині через відсутність контролю та прозорості у використанні бюджетних коштів. У відповідь на це уряд Орбана запровадив ряд реформ, зокрема створив Інтеграційне управління, що дозволило частково розблокувати фінансування. Проте близько 19 мільярдів євро досі залишаються замороженими.

Депутати критикують Будапешт за відсутність реального прогресу з 2022 року. Вони підкреслюють, що Орбан використовує право вето щодо політики ЄС стосовно України, вимагаючи розблокування фінансової допомоги. У минулому Угорщина блокувала військову підтримку Україні та затримувала санкції проти Росії.

З початку 2025 року Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. В офіційних заявах угорський уряд називає членство України “тягарем” як для Євросоюзу, так і для самої Угорщини.

Міністр юстиції України Олена Стефанішина повідомила про досягнуту домовленість з Угорщиною щодо регулярних консультацій, які розпочалися 12 травня, з метою розблокування переговорного процесу про вступ України до ЄС. Водночас 11 травня Угорщина відклала переговори про національні меншини через звинувачення Києва у шпигунстві.

Угорський уряд також планує провести консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу, на якому будуть висвітлені сім нібито загроз для країни від такого членства. Референдум триватиме з середини квітня до 20 червня, а його результати не матимуть обов’язкової сили для уряду.

Крім того, угорська влада розіслала громадянам листи з закликом висловитися проти вступу України до ЄС під час референдуму.