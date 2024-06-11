За інформацією від пресслужби Єврокомісії, цей захист може бути продовжений на рік, з 5 березня 2025 року і до 4 березня 2026 року.

У зв’язку з ударами по цивільних об’єктах та важливій інфраструктурі в Україні, наразі не існує безпечного середовища для повернення біженців. Враховуючи це, Єврокомісія вважає за необхідне зберегти тимчасовий захист і пропонує його продовження.

Комісія також прагне до стабілізації ситуації для приблизно 4,2 мільйонів осіб, які вже отримали тимчасовий захист у державах-членах, враховуючи поточні умови.

Директива про тимчасовий захист забезпечує українцям право на проживання, працевлаштування, житло, а також соціальну та медичну підтримку. Вона також сприяє країнам ЄС у координованому та ефективному розміщенні біженців.

Пропозиція Єврокомісії буде представлена міністрам на засіданні Ради ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться 13 червня. Після цього Рада повинна офіційно схвалити цю ініціативу.

Директива була активована 4 березня 2022 року за одностайною згодою держав-членів і була автоматично продовжена на наступний рік. Пізніше Рада продовжила її до 4 березня 2025 року.