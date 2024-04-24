Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
“Україна несе важкий тягар задля всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах програми “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро. Це життєво важливо, аби держава працювала, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору”, — написала вона в Х.
Вона додала, що Європа залишається “єдиною та рішучою”.
23 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що ці кошти надійдуть цього тижня.
Раніше у березні цього року Київ вже отримав перший транш за цією програмою макрофінансової допомоги обсягом 4,5 млрд євро.
Механізм Ukraine Facility передбачає €50 млрд євро для України на чотири роки. Для фінансування Київ має реалізувати низку реформ.
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