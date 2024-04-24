Європейський Союз надає Україні додаткові 1,5 млрд євро в межах програми “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Україна несе важкий тягар задля всіх нас. Сьогодні надаємо додаткові 1,5 млрд євро в межах програми “Ukraine Facility” обсягом у 50 млрд євро. Це життєво важливо, аби держава працювала, а послуги надавались, поки країна дає відсіч агресору”, — написала вона в Х.

Вона додала, що Європа залишається “єдиною та рішучою”.

23 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що ці кошти надійдуть цього тижня.

Раніше у березні цього року Київ вже отримав перший транш за цією програмою макрофінансової допомоги обсягом 4,5 млрд євро.

Механізм Ukraine Facility передбачає €50 млрд євро для України на чотири роки. Для фінансування Київ має реалізувати низку реформ.