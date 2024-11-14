Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. ЄК позитивно оцінила проведені реформи та виконання необхідних індикаторів з боку українського уряду, що дозволило отримати цей транш.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що очікується швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро.