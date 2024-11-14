Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що очікується швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро.
“Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України. Навіть попри повномасштабну війну з росією, ми продовжуємо реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС”, — зазначив Шмигаль.
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