Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що очікується швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро.

“Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України. Навіть попри повномасштабну війну з росією, ми продовжуємо реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС”, — зазначив Шмигаль.