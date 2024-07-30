Про це на брифінгу заявила речниця ЄК Аніта Гіппер.
Коментуючи повідомлення про те, що Угорщина, яка є членом Шенгенської зони, послабила в’їзд на свою територію для росіян та білорусів, Гіппер заявила, що Єврокомісія обговорює це питання з угорською стороною. За її словами, ЄК також хоче з’ясувати, наскільки масштабними будуть візові послаблення та як відповідати нормам безпеки.
“Росія є загрозою безпеки для ЄС. Усі інструменти на рівні країн-членів і Євросоюзу повинні забезпечити безпеку блоку і брати до уваги безпеку Шенгенської зони загалом”, — сказала вона.
Гіппер підкреслила, що Угорщина зобов’язана забезпечити виконання всіх вимог щодо в’їзду до Шенгенської зони.
“Це заявка не лише на наявність віз або актуальних посвідок на проживання, а й усі їх дані у червоних списках у базі даних Шенгенської зони”, — зазначила речниця ЄК.
Напередодні стало відомо, що після візиту премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми так званої “національної карти”, яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Тобто росіяни та білоруси можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.
- Угорщина блокуватиме гроші з ЄС для України, поки триває заборона на транзит нафти «Лукойлу»
- Угорщина може зіткнутися з паливною кризою, адже Україна обмежила транзит російської нафти
- Орбан пропонує ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією, — Bild