Європейська комісія хоче від Угорщини пояснень, яким чином влада країни має намір пускати до себе за спрощеною процедурою громадян Росії та Білорусі і як буде виконувати вимоги щодо в’їзду в Шенгенську зону.

Про це на брифінгу заявила речниця ЄК Аніта Гіппер.

Коментуючи повідомлення про те, що Угорщина, яка є членом Шенгенської зони, послабила в’їзд на свою територію для росіян та білорусів, Гіппер заявила, що Єврокомісія обговорює це питання з угорською стороною. За її словами, ЄК також хоче з’ясувати, наскільки масштабними будуть візові послаблення та як відповідати нормам безпеки.

“Росія є загрозою безпеки для ЄС. Усі інструменти на рівні країн-членів і Євросоюзу повинні забезпечити безпеку блоку і брати до уваги безпеку Шенгенської зони загалом”, — сказала вона.

Гіппер підкреслила, що Угорщина зобов’язана забезпечити виконання всіх вимог щодо в’їзду до Шенгенської зони.

“Це заявка не лише на наявність віз або актуальних посвідок на проживання, а й усі їх дані у червоних списках у базі даних Шенгенської зони”, — зазначила речниця ЄК.

Напередодні стало відомо, що після візиту премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми так званої “національної карти”, яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Тобто росіяни та білоруси можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.