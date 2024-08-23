У Єврокомісії вивчили ситуацію щодо постачання нафти «Лукойла» Угорщині й Словаччині та запровадження санкцій з боку України щодо російської компанії. Підстав для занепокоєнь там не бачать.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в коментарі «Радіо Свобода».

За його словами орган, дослідив вплив санкцій України на «Лукойл» і зібрали інформацію «з усіх боків» — Словаччини, Угорщини, а також України та Хорватії, — щоб отримати «повну та точну картину ситуації».

«Поставки сирої нафти через трубопровід “Братство” тривають, і наразі немає проблеми з їхньою безпекою», — зазначив посадовець.

У Єврокомісії також вказали, що отримали від Києва підтвердження, що транзит сирої нафти з росії до Угорщини і Словаччини не зазнав впливу, оскільки «Лукойл» не є її власником.

«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та активно працюємо з зацікавленими державами-членами над альтернативними рішеннями, зокрема через Адріатичний трубопровід Janaf. У ширшому плані ми поновили наші заклики до держав-членів прискорити свої зусилля, щоб зменшити свою залежність від російського викопного палива», — запевнив Домбровскіс.

«Лукойл» є однією з кількох російських компаній, які постачають нафту до Угорщини та Словаччини через південну частину нафтопроводу «Дружба» в Україні.